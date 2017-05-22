台、美、韓當代琺瑯創作聯展！展現美學工藝之美

葛琴．高斯（Gretchen Goss）〈邊緣上〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

不同的角度、情境與視野來享受柔中帶剛的琺瑯質感！展現當代美學工藝的極致！文化部所屬台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館展示台灣最頂級精湛之工藝作品，以成為世界首屆一指當代工藝展示殿堂，不僅向國際展現台灣工藝的軟實力、提升台灣工藝產業及形塑國家文化意象，同時也希望成為引領全球工藝潮流的交流平台。

為喚起民眾對琺瑯工藝的認識賞析，體現多元文化工藝視覺饗宴，台北當代工藝設計分館特別規劃「2017台美韓當代琺瑯創作聯展」，是台灣首次以琺瑯為主題的跨國聯展，邀請韓國、美國及台灣三個極具指標性的琺瑯工藝產業國家，展出50位藝術家100餘件作品，內容涵蓋首飾、容器與生活美學器物等。

期透過本展覽，不僅讓觀眾認識經典創新的技藝，具日常美學的琺瑯作品，也透過多元文化闡述介紹，以其蘊含的工藝美學涵養觀者的心靈。

裵昌淑〈開花-朦朧的一天〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

本展以「工藝的文化交流」為主題，各國藝術家融合了各自國家文化背景及創意理念，無論在物件打造或原創觀點的內化省思，都顯示出工藝家對於突破傳統既定技法與美學的堅持，也可看到琺瑯已成為21世紀的一門多元可觀的藝術類型，讓琺瑯呈現出驚艷創作風格的多元多樣，並展現琺瑯華麗細緻且姿態樣貌豐富的時尚美感。

黃玲淳〈皆在物〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

其中台灣的琺瑯創作者，從特有工藝材料、技法與在地化的意象，傳達出台灣獨特的琺瑯面貌，由「國立台南藝術大學應用藝術研究所」徐玫瑩教授及19位台灣參展者，展出作品近50件，利用不同媒材及創新巧思，引導觀眾進入微妙精緻的琺瑯新境界。

另韓國琺瑯協會張美燕理事長（장미연，Mee Yeon Jang）帶領20位會員展出20餘件作品，從特有的琺瑯材料、技法與美學觀念的傳達，在一道道工序中彰顯出韓國當代最精彩的琺瑯創作和多元文化的觀點，引領觀眾進入琺瑯藝術的新世紀。

此外，在琺瑯歷史上深具影響力，感召更多人投入工藝創作，在工藝美學與技藝上竭力追求，成為工藝文化產業創作之路標竿的美國北德州大學視覺藝術與設計學院哈藍柏特教授（Harlan W. Butt），帶領10位美籍工藝家，展出30餘件作品。

透過經典技藝的永續發展，在新舊交融中體現保存現實與創新，不僅讓觀眾認識細緻的琺瑯是工藝藝術，更結合自身的創意，賦予琺瑯繽紛色彩與面貌，讓金屬工藝更添豐富的生命力與視覺饗宴。

李恆〈金魚歡舞 II〉。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

「2017台美韓當代琺瑯創作聯展」

日期：2017年5月20日至7月2日

時間：週二～週日09:30－17:30（週一休館）

地點：台北當代工藝設計分館3樓

(中時電子報)