樹林區俊英街廢棄工廠起火 疏散6大人2孩童

樹林區俊英街276號旁鐵皮塑膠工廠今（22）日上午7時20分許，發生火警，警消趕往控制火勢，疏散6名大人及2名孩童。（吳堂靖翻攝）

樹林區俊英街276號旁鐵皮塑膠工廠今（22）日上午7時20分許，發生火警，1層樓獨棟鐵皮塑膠工廠，全面起火燃燒，初估燃燒面積約300平方公尺，9分隊、1中隊、2大隊前往搶救，控制火勢，疏散6名大人及2名孩童，並由276號民宅2樓救出一名44歲男性，意識清楚，已送往亞東醫院。

塑膠工廠緊鄰機械工廠，關係人表示起火戶為廢棄工廠，無人受困。起火原因尚待進一步釐清。

(中時)