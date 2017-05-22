黨產會：盼吳敦義回應民意 卸下既有包袱

不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，盼新任國民黨主席對於黨產議題有新的作為。（資料照／劉宗龍攝）

前副總統吳敦義勝選國民黨主席，黨產議題絕對是無可迴避的工作。不當黨產處理委員會發言人施錦芳受訪時說，處理國民黨產是為了給世人真相，回應廣大民眾想法，且能協助國民黨卸下既有政治包袱，盼新任國民黨主席對於黨產議題也有新的作為，而非持續走對抗路線。

黨產會自去年8月31日掛牌成立後，國民黨與黨產會互打的場面從未停歇，包含中投、欣裕台的股權移轉國有案，黨工薪資欠發、凍結帳戶等，國民黨中央始終喊著黨產會「違法違憲」。

施錦芳說，從去年與國民黨交手時，深刻感受到國民黨中央不願面對黨產，甚至沒有核心態度，幾乎所有議題都在打口水戰，大部分的黨員也不清楚黨產到底是怎麼回事。

由於吳敦義得等到8月中旬才會正式接任黨主席，這段期間黨產會是否仍與現行的國民黨團隊協商黨產問題？施錦芳說，當一天和尚敲一天鐘，雖然國民黨還有三個月才換人馬，但黨產會溝通工作不間斷。

施錦芳表示，處理黨產是為了讓政黨之間公平競爭，國民黨每到選舉也深受黨產包袱困擾，期待新任主席可正面回應黨產問題。「對他（吳敦義）也是好事，甚至可帶領國民黨走出困境。」施說，國民黨還是有很多菁英，處理掉黨產，少康中興不見得沒機會。

黨產會委員連立堅舉例，比如近日黨產會針對國民黨追徵無償取用日產獲利，證據顯示相當明顯，但國民黨還能睜眼說瞎話是戰爭所獲得的補償，明顯是找理由迴避。

連立堅說，東德共產黨當時面對黨產議題，也採取與國民黨相同的方式，不僅找理由搪塞，也用訴訟延緩財產回歸時間。雖然訴訟看似有效，但其實也延緩了政黨重生之路，呼籲國民黨還是盡快讓黨產歸零。

至於黨產會主委顧立雄是否可能與吳會晤釋善意？施錦芳昨低調表示，目前還未規劃。

(中時)