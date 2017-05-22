朱茵再現不老傳奇 坎城露腰秀豪乳美翻
坎城影展目前正如火如荼進行中，不少好萊塢女星穿上戰服征戰紅壇，不過被說是不老女神的「紫霞仙子」朱茵，昨也現身坎城紅毯，儘管她走低調典雅風格，但微露小蠻腰的黑白禮服，更襯托出她的氣質，更讓粉絲驚豔的，則是朱茵豐滿的上圍！
朱茵昨在坎城紅毯的造型，一致被網友大讚是「不老傳奇」再現，她凍齡的模樣相當匹配黑白分衣式穿法，不僅秀香肩、小蠻腰以及美腿，這套貼身上衣更讓朱茵豐滿的上圍更加明顯。除此之外，大陸男星楊洋的現身也讓不少大陸網友一陣騷動，直呼他在紅毯上的模樣太帥，兩人氣勢絲毫都不輸給好萊塢巨星們。
(中時電子報)
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