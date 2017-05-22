NBA》一腳毀掉馬刺 帕楚利亞壓力大

勇士中鋒帕楚利亞飽受馬刺球迷攻擊。(美聯社資料照)

西區決賽首戰出「無影腳」弄傷馬刺里歐納德，勇士中鋒帕楚利亞雖然表示他動作合法，但他每日仍睡不安穩。在馬刺球迷的怒火之前，帕楚利亞關閉了自己的Instagram，不僅自身受到死亡恐嚇，他的妻子與3個小孩也遭到威脅。

帕楚利亞說：「馬刺總教練帕波維奇必須負上一部分責任，他的話很有影響力，而且有些人智力不足容易被煽動。」帕楚利亞的大兒子今年7歲，學校還得因此額外保護他的安全。「我是個成年男子，我不介意面對這些事，但我的家人是無辜的。」馬刺帕總目前已不再談論此問題。

其實以勇士4巨頭的戰力，根本也不需要帕楚利亞毀掉對手。依照批評者的說法，帕楚利亞「埋地雷」前科累累，這似乎是他防守時的壞習慣。其實帕楚利亞本有可能弄傷任何人，只不過受害者正好是主將里歐納德，造成馬刺在西區決賽毫無反抗能力，球迷當然火大。

帕楚利亞去年獲得家鄉喬治亞共和國「灌票」，差點讓他爆冷擠進明星賽先發，危及里歐納德的席位。當時大家並不很介意，只當成一則趣聞。如今馬刺可能因他遭到橫掃，部分球迷對帕楚利亞的怨恨恐怕是很難化解了。

(中時電子報)