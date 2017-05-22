兩岸政策失守 民調：蔡執政一周年分數不及格

台灣民意基金會上午舉行「民進黨重返執政暨蔡英文總統就職一周年」全國性民調發表會，由董事長游盈隆（中）教授主持，並邀請東華大學教授施正鋒（右1）、中山大學教授廖達琪（左2）、台大教授莊佳穎（左1）、前台南縣長蘇煥智（右2）出席解讀。（記者陳建瑜攝）

台灣民意基金會22日發表「民進黨重返執政暨蔡英文總統就職一週年」全國性民調，蔡總統在不滿意排行榜的前三名，依序是：蔡總統經濟表現、林全內閣施政表現、以及蔡總統處理兩岸關係的表現，由董事長游盈隆（中）教授主持，並邀請中山大學教授廖達琪（左）、前台南縣長蘇煥智（右）等人出席。(鄧博仁攝)

台灣民意基金會上午公布民調顯示，民眾給總統蔡英文執政一周年的平均分數為52.41分，對蔡英文一年來的施政表現給予「不及格」的成績，但「活當，不是死當」，仍有補考機會；在兩岸關係上，約56％的民眾不滿意蔡政府處理表現，其中強烈不滿意高達27.2％，蔡政府在此也宣告失守。

台灣民意基金會上午舉行「民進黨重返執政暨蔡英文總統就職一周年」全國性民調發表會，由董事長游盈隆教授主持，並邀請東華大學教授施正鋒、中山大學教授廖達琪、台大教授莊佳穎、前台南縣長蘇煥智出席解讀。

該基金會從去年520至今，每月民調都會詢問受訪者「贊同或不贊同她（蔡總統）處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，有39.4%的台灣人贊同，但有51.8%的人不表贊同。不贊同比例高於贊同比例12.4個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體來說，蔡英文的聲望不但沒有起色，不贊同她處理國政方式的人反而激增到一個新的高點，逼近史上最高紀錄。

民調另詢問受訪者以打分數的方式，給蔡總統一年來的施政表現打分數；結果顯示，有48.3%的人打出低於60分的不及格分數，有23.2%的人打剛好60分的及格分數，同時，有26.4%的人打出高於60分的及格分數，總平均分數是52.41分，去年8月還有61.3分。

游盈隆指出，台灣社會對蔡英文總統一年來的施政表現給不及格的成績；所幸，就學校常規而言，「52.41分是活當，不是死當」；這顯示台灣人雖對蔡英文一年來執政表現不滿意，但仍願給她一個補考的機會。

對於民進黨重返執政的表現，有4.7%的民眾非常滿意，29.5%還算滿意，36.5%不太滿意，25.5%非常不滿意，3.8%沒意見、不知道或拒答。

游盈隆說，此民調在地理區域方面，就連民進黨大本營，雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿都超過半數或遠超過半數。即便是民進黨政黨認同者中，也有33%的人不滿，更別提中性選民的7成不滿，國民黨認同者的92%不滿。

在兩岸關係政策方面，民調詢問受訪者「滿意或不滿意蔡英文總統一年來在處理兩岸關係方面的表現？」結果顯示，有7.4%非常滿意；30.7%還算滿意；28.9%不太滿意；27.2%非常不滿意；5.8%不知道或沒意見。

游盈隆表示，有38%的人滿意，但有56%不滿意，兩者相差18個百分點，而且強烈不滿意者達到27%；這顯示連蔡總統及其團隊自認最擅長、最有把握的兩岸事務也宣告失守，又一個明顯多數的民意站在蔡英文的對立面；這也是蔡英文上台以來，台灣人最不滿意她處理兩岸關係的時刻。

此民調由山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017年5月15及16兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

(旺報)