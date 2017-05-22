聖母峰最後關卡「希拉蕊台階」塌了 登頂將更為險

攀爬聖母峰的登山者正在休息。(美聯社)

2015年11月聖母峰的景象。(美聯社)

靠近喜馬拉雅山峰峰頂的「希拉蕊台階」(Hillary Step)今被證實已經崩塌，有可能會使得攻頂變得更加危險。

《衛報》(Guardian)報導，這塊橫躺在喜馬拉雅山東南脊的台階將近有12公尺高，去年就傳出它已經崩塌，只是當時山上覆蓋白雪、無法確認，但今英國籍登山者Tim Mosedale證實了台階崩毀的消息，許多人認為台階在2015年就被當年的尼泊爾地震摧毀了。

Mosedale在5月16日第六度登頂後，拍下台階現在的模樣，照片顯示台階所在地的模樣跟幾年前拍的照片完全不同了。Mosedale對台階崩塌感到相當感慨，因為這等於登山史的一部分消失了。他也認為台階所在地的樣貌跟過去比起來的變化巨大，對往後其他攀爬這區的人的安危感到憂心。

過去希拉蕊台階被視為攻頂前的最後一道難關，現在台階沒了、少了一道幾乎橫斷的巨石阻德，可能會讓攀爬變得稍微容易一點，但也可因此變得更為危險，因為登頂的路可能變得相當受限，登山者將必須在極寒和高緯度的區域等待更久的時間。Mosedale說以前登山者在希拉蕊台階上裝設了一條繩索，供登山者往上或往下爬，現在因為這條路徑堆滿了一堆不穩定的巨石，因此登山者要往下爬有可能會變得比較困難。

(中時電子報)