划龍舟 包粽子 外籍華語生提前慶端午
為讓在台灣學習華語的外籍生體驗端午節氣氛，教育部與實踐大學配合台北市端午嘉年華活動，5月21日在大佳河濱公園舉辦「華龍舟慶端午」活動，吸引了全國8個大專校院來自印尼、美國、越南、日本、泰國、韓國、澳洲、土耳其、墨西哥、哥倫比亞、薩爾瓦多與德國等12個國家80名外籍生參與。
教育部自105年起推動「從生活中學華語」政策，結合華語文教學與節慶文化，規畫以「節慶」為主題的華語文教學課程，並配合各地在地特色歡慶活動，邀請在台灣學習華語的外籍生，將學習從教室延伸到戶外，讓學華語變成一件新穎、有趣、有意義的事情。
今年教育部與偕同實踐大學辦理「華龍舟慶端午」系列主題活動，分為划龍舟體驗、語言暨文化學習及成果發表暨閉幕式3部分；上午帶領學生至大佳河濱公園划龍舟，由教練解說划龍舟基本技巧，參與的學生暖身後20人一組，依序下龍舟體驗，「一、二、一、二」奮力划著木槳，水上團結合力向前，岸上加油助威聲此起彼伏震耳欲聾，熱鬧非凡。
下午則移師實踐大學，引領參與學生在以「端午節」為主題語言暨文化學習課程安排下，學習華語。參與的外籍生在華語文教師及助教的幫助下，興奮又緊張地手持針線縫製香包，或依樣畫葫蘆地包起粽子，提前歡慶端午。
教育部表示，105年各大學附設華語中心研習華語學生人數為1萬9977人。教育部將持續帶領各大學華語中心提升教學品質與學習環境，更透過結合各大學校院及民間團體的資源與創意，吸引更多外國人士來臺灣學華語，打開我國優質華語教育的知名度。
(中時)
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