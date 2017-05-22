罹癌不能吃肉、不能吃太營養？破解癌症飲食5迷思

罹癌不能吃肉、不能吃太營養？臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅在《康健雜誌》舉辦的癌症趨勢論壇中，逐一破解常見的癌症飲食迷思。(圖/達志影像 shutterstock)

不管是罹癌的病友或是家屬，對於網路流傳的偏方、營養補充品、保健食品，總是抱持著寧可信其有，不可信其無的態度，想要盡快將癌細胞趕盡殺絕，但是這些偏方、營養補充品、保健食品，真的有助抗癌嗎？

1.癌症病人不可以吃得太營養，可以餓死癌細胞？

「這種方法不會餓死癌細胞，反而會餓死自己，」臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說，接受治療需要有足夠體力做後盾，身體細胞需要足夠熱量、蛋白質、營養素才能正常代謝，如果採用禁食或斷食法，身體細胞無法正常運作，反而更容易受癌細胞攻擊，不建議癌友禁食、斷食。

2.癌細胞喜歡吃糖，所以癌症病人不可以吃甜的東西?

一般來說，「糖份」並不建議一般健康民眾攝取，但癌症病友治療期間，若熱量攝取不足，其實可以適當吃點糖，如加糖的紅豆湯補充熱量。

3.癌症病人不可以吃肉？

「臨床上有兩成的癌症病人，並非死於癌症，而是死於營養不良相關併發症，」蘇秀悅說，有些癌症病人不敢吃蛋白質食物，肉類、豆類，甚至連蛋都不敢吃，很容易會有營養不良的狀況。

其實，癌症病人飲食蛋白質要足夠但不過量，選擇蛋、白肉（如雞、魚）或豆類（如豆腐、豆漿），避開紅肉、加工肉品如香腸、火腿等，讓身體獲得適量蛋白質，才能產生免疫力。

在《康健雜誌》舉辦的癌症趨勢論壇中，臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅，破解癌症病人不可以吃得太營養、不可以吃糖、不可以吃肉等飲食迷思。(圖/康健雜誌提供 林后駿攝)

4.罹癌後總有親友送來各種營養補充品，該不該吃？

癌症治療期間，若食慾減低無法從天然食物獲得足夠熱量、營養素，導致體重減輕，這時建議要諮詢醫療團隊，是否要攝取營養補充品。營養品含有蛋白質、脂肪、醣類、維生素、礦物質，獲得足夠的營養素；有些產品會添加魚油等成分，降低發炎反應，提升免疫能力。

「營養品不是意思意思喝一點就好，補充劑量要足夠才有效維持體重，」蘇秀悅，臨床研究發現，每天至少要補充熱量到450～500卡、蛋白質20～30克，才能有效避免體重下降、保持體力。記得每星期要固定量一次體重，不讓體重往下降。

5.市面上的保健食品真的有助抗癌？

目前對於保健品並沒有一致性的建議原則，「進行主要或輔助性化學治療時，並不建議同時使用具有功效的保健品，最好在治療後再個別補充，」蘇秀悅表示，保健食品沒有治療疾病的功效，有些天然萃取物可能含其他成分，恐會影響癌症治療效果，若有服用保健品一定要主動告知主治醫師。

蘇秀悅提醒，抗凝血功能的藥物，或是阿斯匹林、魚油、褐藻糖膠等，具有抗凝血功能保健品，手術前3~5天就要先停藥。還有，在疾病較晚期或面臨醫療需求無法被滿足時，不反對使用保健食品，但需注意肝、腎功能的變化；選擇的產品必須來源必須清楚，最好有國家許可證。

特別要注意的是，保健食品最好不要跟藥物一起吃，最好間隔半小時再吃，才不會互相影響。此外，含鋅的保健食品，也不要跟含鈣、鐵的食物一起吃，建議隔半小時至一小時再服用，避免造成拮抗作用。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)