兆豐洗錢案 北檢今偵查終結

兆豐銀去年遭美方重罰57億，國內質疑兆豐銀洗錢聲浪不斷。台北地檢署進行全面清查，包含行政院兆豐案督導小組去年11月公布的兆豐銀紐約分行與箇朗、巴拿馬市2分行1萬7,033筆匯款交易資料，日前公布初步調查結果，認定沒有異常或洗錢犯罪行為，今全案偵查終結，北檢將於上午10時30分說明。

(中時)