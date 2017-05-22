MB＆F M.A.D.Gallery再推機器人大展
繼 +Brauer 的「Viva la Robolucion!」 後，MB&F M.A.D.Gallery今年再度獻上另一個與眾不同的機械雕塑展，備受不少全球企業包括百事口樂與海尼根等關注的Herve Stadelmann， 運用他的巧手及其對平面設計的敏銳度，精彩匯聚各式新穎潮流的元素，將多元金屬材質發揮得淋漓盡致。
此次來台展出10件，其中3件機器人是他在2017年的全新創作；每個機器人的樣貌皆有極大的差異，機器人本體繁複的組合則高調的展示重新利用其原材質，包括運用百事可樂鋁罐或一批充滿亞洲異國風情的茶葉罐，如果更加仔細觀察，甚至會發現「超級英雄」藏匿其中，Stadelmann作品的結構更包括大家熟悉的百事可樂與海尼根托盤注入新生命，他將看似無用的材質組成無與倫比的機械人雕塑。
MB&F代理葳鑠總經理沈曉慧指出，Stadelmann的雕塑作品雖並非玩具，不過卻能激起所有人的童心，與MB&F M.A.D.Gallery 的理念不謀而合！
(工商)
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