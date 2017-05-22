芝山岩周邊擬限高30米 正反兩方尬場抗議

台北市長柯文哲今早赴議會進行專案報告，開會前北市福志里居民集結在議會門口守候，向柯提出陳情，要求撤回芝山岩景觀管制草案。(陳燕珩攝)

柯文哲步入議會前接下反方陳情書，未多作表示就快速離去。(陳燕珩攝)

另一方支持芝山岩周邊限高的團體在市府陳情，要求柯文哲撐住，堅持原來的專業與公益立場，不要屈服民粹。(陳燕珩攝)

北市都發局日前提出「芝山岩地區景觀管制計畫」草案，芝山岩周邊擬限高30公尺，引發居民不滿。台北市長柯文哲今早赴議會進行專案報告，開會前北市福志里居民集結在議會門口守候，向柯提出陳情，要求撤回景觀管制草案；同一時間，市府大門口則有另一批支持景觀管制的團體，隨柯緩緩步行到議會，雙方人馬各喊口號，並未起衝突。

芝山岩反景觀管制自救會指出，該管制計畫草案已派入北市都委會審議，但違反《都市計畫法》第 27 條第 1 項規定，沒有法源依據，且此舉限制居民的財產權，不符比例原則；另外計畫將擴大地區建蔽率到60％，犧牲芝山岩下居住品質，也不利防災，更會造成社區空間擁擠逼仄，與都市更新要達到的防災根改善居住環境目的背道而馳。

今早在地議員陳建銘、汪志冰、潘懷宗集何志偉都到場聲援，汪志冰表示，總統府周邊的博愛特區，有高度的維安考量，保護範圍也才800公尺，限高24公尺；反觀芝山岩涉及範圍卻是800公尺，最嚴格的區域限高30公尺，只多出6公尺，根本無限上綱到離譜的狀況。

汪志冰強調，今天來的都是圍著芝山岩生活的居民，大家也愛護古蹟、景觀，但限制不能離譜到影響住戶開發、重建的權益，呼籲市府拿出有效的版本，兼顧市民權益和維護古蹟，不要放任兩邊居民吵來吵去。

另外，支持芝山岩週邊限高的芝山岩永續聯盟則在市府門口陳情，要求柯文哲撐住，堅持原來的專業與公益立場，不要屈服民粹挾持，只顧建商利益。他們還批評某些議員「哪邊聲音大，就聽哪邊的」的問政態度，對芝山岩發展缺乏願景，沒有核心價值，呼籲民代不要假借民意而逃避公共利益。議員周柏雅、顏若芳也到場支持訴求。

支持景觀管制團體隨柯走到議會外圍就止步，並未到門口與反對方起正面衝突，柯文哲步入議會時則接下反方陳情書，未多作表示就快速離去。

(中時)