NBA》追求頂級合約 小刺客今夏恐被交易
雖然「小刺客」艾塞亞湯瑪斯本季帶領塞爾提克勇闖東區決賽，但他因為在第二戰臀部受傷，第三戰確定缺陣，導致東區決賽再無懸念，此外，根據美媒報導，湯瑪斯尋求一個大合約，加上綠衫軍剛在樂透選秀會上拿到狀元籤，預料湯瑪斯有可能在今夏被交易出去。
根據美國NBA記者麥克穆蘭報導指出，湯瑪斯打出MVP身手，但球隊整體實力在東區決賽依舊與衛冕軍騎士有段極大落差，球隊如果想要有所成長，球季結束後勢必要補強戰力，而唯一的非賣品就是去年夏天以4年1.13億美元簽下的荷福德，至於其他人都有可能被擺上交易台上，包括艾塞亞湯瑪斯。
艾塞亞湯瑪斯本季薪水626萬美元，與球隊還有一年合約，綠衫軍如果想要留下他，就得在今夏以一分大合約留人，問題是，塞爾提克目前手中握有一個狀元籤，還有3個次輪選秀權，是否願意花大錢留人，甚至狀元籤人選在位置上會不穢語湯瑪斯重疊，都是總管安吉必須考量的地方。
(中時電子報)
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