小英執政周年 美共和黨全委會訪台
外交部上午表示，美國「共和黨全國委員會」（Republican National Committee, RNC）共同主席裴杜奇（Bob Paduchik）22日至26日率團訪台，外交部對此團在蔡總統就職周年期間到訪，表達誠摯歡迎。
外交部指出，訪團在台停留期間，將拜會我政府高層及相關部會，以增進對我國政經發展、外交、經貿政策及兩岸關係現況之瞭解。
外交部說，美國共和黨長期堅定支持我國，去年共和黨全國代表大會通過之《2016年共和黨黨綱》中，即重申《台灣關係法》及1982年時任美國總統雷根對台灣提出之「六項保證」係台美關係重要基石，此亦為「六項保證」首次獲納入共和黨黨綱，充分展現共和黨對我之友好。
外交部強調，現任白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）在擔任RNC主席任內亦曾2度率團來訪，與我情誼深厚。
外交部對「共和黨全國委員會」之濃情厚誼表示感謝，相信此行將有助於增進訪團對於台美關係現況及各項重要議題之瞭解，進而持續予我堅定支持。
(旺報)
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