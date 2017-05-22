發掘新創潛力 創創火箭人選秀會開跑
創業夢想不再只是紙上談兵！教育部青年署規劃執行「創創火箭人選秀會」，發掘新創潛力種子，體驗創新創業，把創新創業想法具體化，接受競爭與挑戰，同時也幫助新創團隊尋找舞台、資金等成長機會與資源。
「創創火箭人選秀會」共分兩組，其中創創火箭人組，參賽對象為有明確提案或產品，團隊已成形或已成立公司的新創團隊；火箭小子組則提供給有新創想法，尚無實際行動的潛在創創種子，可以個人或團隊方式參賽。
青年署表示，個人參賽者須為35歲（含）以下，團體參賽至少有兩位成員為35歲（含）以下，提案主題包含智慧生活、健康醫療、永續環境與社會文化、食品與農業等，即日起至7月5日接受投件，7月13日起網路票選開跑。
在這項競賽中獲選團隊可獲得諮詢、資源、活動、行銷等不同面向的豐富獎項，創創火箭人組前10名都可獲得總價值超過4萬5千元的獎品，火箭小組前3名可分別獲得iPhone及Apple watch 。
此外，「創創點火器」官網持續提供創創青年交流與互動機會，本月「創創相對論」邀請創新創業界的大師進行現場直播，首先登場的是台灣網路創業的先驅──之初創投合夥人程九如，即日起加入官網會員即可在網站留言、提問，或於5月22日直播當日現場提問，與大師互動。創創火箭人選秀會報名細節，可上創創點火器官網查詢。
(中時)
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