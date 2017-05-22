NBA》首獲公民獎 詹姆斯允諾投入更多資源

致力幫助孩童獲得良好教育的詹姆斯，首獲美國公民獎，對它是一項肯定。(美聯社資料照)

根據《克里夫蘭老實人報》指出，騎士當家球星詹姆斯獲得肯尼迪公民獎，這是他首度榮獲此獎，對於平日熱心公益的詹姆斯是一項肯定。

美國職業籃球記者協會主席羅賓斯表示，詹姆斯多年來不斷投入資源幫助年輕人走向正途，他的力量至今已無遠弗屆。

詹姆斯得知後感性回應，「這個獎項對我而言非常重要，它代表著我的付出得到肯定，同時也屬於整個基金會工作人員的榮耀。」

(中時電子報)