軍人地位有感提升？李翔宙無言以對

蔡英文總統日前表示，過去一年政府致力於提升軍人在台灣社會中的地位，現在已經可以看出成果，在台灣民眾心中，軍人不僅地位有所提升，也更受到民眾喜歡。國民黨立委江啟臣今天質詢退輔會主委李翔宙與國防部常次柏鴻輝對於提升軍人地位有什麼具體成果或是感受，兩人無言以對。

江啟臣指出，臉書上很多社團都在批評退伍軍人被妖魔化，國防部官員每天在講五四三、「撚肖話」，多少退伍軍人上街頭，蔡英文卻說看得出提升軍人形象的成果，連穿軍服上街都要用鼓勵的，要特地拜託官兵穿軍服上街。

江啟臣直接要求在場退輔會以及國防部官員表達意見，有感受到提升軍人尊嚴地位的舉手，在場無人舉手，李、柏兩人則在備詢台上無言以對。江啟臣批評，「你們要摸著良心說啊！我怕再這樣下去你們都抬不起頭啊！」

江啟臣問李、柏兩人是不是準備七月內閣改組就要被換掉了？李翔宙表示，「我怎麼可能會知道？」江啟臣接著說，「聽說副主委要幹掉你，你還搞不清楚，敵人就在你旁邊」，李翔宙微笑以對。

江啟臣接著質詢柏，軍人的年金改革是否與公教年改脫鉤，有沒有時間表？柏鴻輝表示，目前是脫鉤處理，但還在討論階段，沒有明確的時間表。

(中時)