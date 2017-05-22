蔡康永隱忍13年 譙8千句髒話爆發「我要殺了小S」

蔡康永大爆小S在片場的一句玩笑話，讓他氣到萌生殺意，但仍隱忍。(中時資料照片)

蔡康永與小S合作《康熙來了》長達13年，於公於私都有深刻好交情，這次蔡康永首度執導劇情長片，處女作《吃吃的愛》就找了小S來擔綱女主角，而他即使當了導演，拍片時仍不改文人般的儒雅性格，在片場從未大聲咆哮過，但接受專訪時，才透露其實隱忍多時，尤其小S在拍片時做了某事，讓他氣到內心大罵8千遍髒話兼想殺人。

據《蘋果日報》報導，拍片過程中沒大小聲過的蔡康永，坦承其實有3大不爽事件，第一槍就開在摯友小S身上，表示有次在某高檔法國餐廳拍戲，現場工作人員忙得不可開交，店家還一直交代不可超時，此時他竟接到小S簡訊：「我喝醉了，今天沒辦法拍」，他一看之後感覺自己「火冒到頭髮要燒起來」，但仍在辛苦張羅一切的工作人員面前強忍，心想：「對不起，今晚你們都白弄了」。

蔡康永一邊上樓看小S狀況有多糟，一邊裝鎮定，但其實心裡已發瘋，內心獨白說著：「我要殺了徐熙娣」，結果竟是小S的惡作劇，「我當下裝鎮定，只說『好吧，下去拍吧』，但內心罵了8千遍髒話，她不知道下面的人有多焦急，我根本沒時間接受她這種玩笑」，在一旁聽聞這件事的小S，則尷尬地笑了。

第二怒，則是客串男星李子峰身上一套價值25萬特製太空裝，為了這裝束，蔡康永犧牲其他服裝預算，沒想到上陣時李子峰卻走得歪歪斜斜，原來是太空眼罩部分根本什麼都看不到，但蔡康永依然吞忍，只微笑要服裝師快點在眼睛部位刮點縫；最後一件怒事，則是在被攝影棚威脅若晚上不准時收工，就不再租借給他地方的情況下，蔡康永眼看著攝影、燈光在細細雕琢林志玲髮絲飄下的美感，他終於推開了攝影師，跳出來說要自己導，才得以在時限內完成工作。

而即便火大的事接二連三，但蔡康永一直都保持著好風度，他不發怒的秘訣，靠的是閱讀，他說曾讀過一本關於好萊塢16個導演的書，裡面有15個導演表示自己從不在片場發飆，理由是「因為沒有意義」，加上現場常有人來探班加送吃的喝的，蔡康永不好讓人覺得自己很煩惱，於是選擇笑臉迎人，才是待客之道。

(中時電子報)