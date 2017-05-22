藍委陳宜民：應公開性侵犯名單 製作警示地圖

立法院社福與衛環委員會上午質詢關於性侵害防治問題。（廖德修攝）

國民黨立委陳宜民今天上午在立法院社會福利福與衛生環境委員會質詢時指出，美國對性侵害防治的作法比較先進完整，例如根據《梅根法案》，可在網路上標示出性侵犯的位置，並且公布犯人的資料、照片，即使服完刑後資料仍在。這在我國的《性侵害犯罪防治法》就無法做到，其實為了保護民眾，尤其青少年、兒童。人民應該有知的權利，衛福部、警政署該考慮這樣實施，不能只做半套。

警政署表示，依據現行的《性侵害犯罪防治法》規定，被通緝者的資料會公布出來，提醒民眾注意防範。衛福部政務次長呂寶靜同意列入評估，三個月後提出相關報告。

(中時)