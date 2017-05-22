國泰三三UBA強權踢館 打不過「雜牌軍」
UBA冠軍隊也來踢館，國泰NBA Youth Madness三對三籃球賽，北區預賽21日台大點燃戰火，今年更吸引多支UBA公開一級強權前來爭冠，包括UBA決賽組合台師大、健行科大都組隊參賽，最終由首府大學李盈鋒、輔仁大學盧捷閔以及臺灣科技大學謝宗融所組成的「雜牌軍」笑納男子公開組冠軍。
過去在HBL率領南山封王的隊長關達祐，這回也帶領國體大參賽。隨後UBA決賽組合台師大與健行科大也在三三半場交鋒，擁有197公分，來自聖文森的外籍黑人球員石博恩，以及射手謝亞軒的健行科大，迎戰台師後衛張峻庭、黃宗翰一內一外，台師逆轉成功。
接掌台師大兵符的王志群，賽前還不忘給子弟兵意見，全場飆進3記外線的張峻庭說，「教練王志群有叮嚀，會對到其他公開一級的球隊，因此要展現拚勁與態度，但還是以不受傷為原則。因此有稍微調整，多了一些外線出手。」
決賽則由國體大迎戰「雜牌軍」，雜牌軍來頭不小，由首府大學當家中鋒李盈鋒、台科大謝宗融所組成「雙塔」，搭配輔輔大盧捷閔，9：4擊敗國體大北區預賽封王，目標總冠軍前進美國NBA圓夢之旅。
國泰NBA Youth Madness三對三，6月17、18日實踐大學還有北區賽事，中區預賽6月4日逢甲大學登場，南區預賽6月10、11日高雄大魯閣草衙道籃球場開戰，總冠軍賽7月1、2日台北信義區香堤廣場決勝負。
(中時電子報)
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