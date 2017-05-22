故宮展櫃自己開啟 立委稱「靈異事件」
故宮展櫃有靈異？昨（21日）早上10點16分故宮經遊客通知，發現展出中國歷代銅器展的玻璃展櫃竟然「自動打開」，雖然該展櫃展示的3件戰國時期文物並未失竊或被破壞，卻是前所未聞。今（22日）立法院處理106年度故宮公務預算專案解凍案，此事受到朝野立委強烈關注。故宮院長林正儀針對展櫃和危機處理SOP進行說明，原因仍不得解，立委稱之「靈異事件」，要求故宮針對「521事件」要提出專案報告。
林正儀表示，初步調查沒有人為疏失或刻意破壞，下午已找展櫃專業人員到故宮進行協助了解，到底是展櫃機械老舊或其他問題。
第一時間被通知抵達現場的故宮主秘李月娥，在立院報告故宮處理流程。21日上午10點16分故宮安管中控室的警示鈴響起一、兩秒，同時間，305展廳一個玻璃展櫃開啟一道縫隙，正巧3名遊客發現，其中1人現場看顧，1人去找故宮工作人員。故宮今在立法院播放監視錄影紀錄，故宮安管人員於10點20分左右抵達現場，由於假日參觀人潮多，故宮工作人員現場架起紅龍隔離人群，依照標準作業程序執行。
包括立委陳學聖、何欣純、陳亭妃、許智傑、吳思瑤等均針對此事提出質詢，雖然中控室的警示鈴響起，竟然還不曉得確實哪一個展櫃，認為故宮管理螺絲鬆了，所幸文物並未遺失，擔憂未來國際博物館不敢將展品借給故宮。
林正儀表示，該展櫃從日本進口，使用超過10年，為圓形機械鎖，必須使用鑰匙鎖起才能關閉，但初步發現沒人去開鎖或破壞的跡象。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。