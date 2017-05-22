故宮展櫃自己開啟 立委稱「靈異事件」

故宮院長林正儀22日在立法院表示這是「史上第一次」，會請鎖匠及設計廠商全面清查同款展櫃。（黃世麒攝）

圖為民眾發現展櫃開啟，戴白帽的民眾用手撐著玻璃，另其他民眾則趕緊去通報院方人員。（翻攝畫面）

圖為民眾發現展櫃開啟，院方人員趕到現場處理。（翻攝畫面）

故宮展櫃有靈異？昨（21日）早上10點16分故宮經遊客通知，發現展出中國歷代銅器展的玻璃展櫃竟然「自動打開」，雖然該展櫃展示的3件戰國時期文物並未失竊或被破壞，卻是前所未聞。今（22日）立法院處理106年度故宮公務預算專案解凍案，此事受到朝野立委強烈關注。故宮院長林正儀針對展櫃和危機處理SOP進行說明，原因仍不得解，立委稱之「靈異事件」，要求故宮針對「521事件」要提出專案報告。

林正儀表示，初步調查沒有人為疏失或刻意破壞，下午已找展櫃專業人員到故宮進行協助了解，到底是展櫃機械老舊或其他問題。

第一時間被通知抵達現場的故宮主秘李月娥，在立院報告故宮處理流程。21日上午10點16分故宮安管中控室的警示鈴響起一、兩秒，同時間，305展廳一個玻璃展櫃開啟一道縫隙，正巧3名遊客發現，其中1人現場看顧，1人去找故宮工作人員。故宮今在立法院播放監視錄影紀錄，故宮安管人員於10點20分左右抵達現場，由於假日參觀人潮多，故宮工作人員現場架起紅龍隔離人群，依照標準作業程序執行。

包括立委陳學聖、何欣純、陳亭妃、許智傑、吳思瑤等均針對此事提出質詢，雖然中控室的警示鈴響起，竟然還不曉得確實哪一個展櫃，認為故宮管理螺絲鬆了，所幸文物並未遺失，擔憂未來國際博物館不敢將展品借給故宮。

圖為自動開啟的展櫃鎖頭。（翻攝畫面）

林正儀表示，該展櫃從日本進口，使用超過10年，為圓形機械鎖，必須使用鑰匙鎖起才能關閉，但初步發現沒人去開鎖或破壞的跡象。

(中時)