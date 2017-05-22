黨主席提前交接？吳敦義：尊重洪主席意見
準國民黨主席吳敦義22日接受電台專訪，對於回函習近平的內容，吳敦義表示，有媒體表示他在回函中沒提一中各表，這是錯誤解讀，回函中是把1992年海基會簽給簽給李登輝前總統的全文原汁原味講完，也就是兩岸同意一個中國原則，但雙方同意對於他（一個中國）涵義，各自做口頭表述。
對於交接期長達3個月，黨內有聲音希望提前交接，吳敦義今受訪時表示，尊重希望提前交接的意見，他明將與現任黨主席洪秀柱見面，但不會主動提這議題，「尊重洪主席」。
(中時)
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