馬克宏聯手義 催生歐盟「難民政策」

法國總統馬克宏(右)和義大利總理真帝洛尼(Paolo Gentiloni)21日，在巴黎愛麗舍宮前發表演說。(圖/美聯社)

法國總統馬克宏(左)和義大利總理真帝洛尼(Paolo Gentiloni)21日，在巴黎愛麗舍宮會面談話。(圖/美聯社)

法國新任總統馬克宏(Emmanuel Macron)周日(21日)表示將聯手義大利總理真帝洛尼(Paolo Gentiloni)，深化整合歐盟難民問題，他認為歐盟成員國不夠重視義大利提出的警告，讓歐洲難民問題可能成為未來日益嚴重的負擔。

路透社報導，剛上任的法國總統馬克宏重申希望盡快整合歐盟難民，加強歐盟內部保護外籍勞工的政策，避免難民工人被社會剝削，以及改善公共採購的規定。義大利總理真帝洛尼呼籲歐盟成立一項普遍適用各成員國的「難民政策」。

光是今年，義大利就已經接收超過4,5000名北非難民，馬克宏認為這不應該由義大利獨自承擔和消化，歐盟最好能夠分擔近幾年大批來自地中海的難民潮。

2014-2016年期間，歐盟境內就移入高達160萬人次的中東和非洲難民，他們大部分都是先搭難民船抵達希臘，再轉往義大利居住，其中很多人還沒抵達陸地，就在海上罹難。

馬克宏說，我們(歐盟成員國)都不夠重視義大利提出的警訊，我希望能夠盡快改革難民庇護權，以解決大批難民的壓力。

(中時電子報)