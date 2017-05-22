綠委向吳敦義喊話：停止內耗 團結對外

立委王定宇（左起）、莊瑞雄、蔡易餘22日呼籲國民黨主席當選人吳敦義，應該「停止內耗興建設」、「朝野團結拚外交」。（黃世麒攝）

民進黨立委王定宇、莊瑞雄、蔡易餘22日呼籲國民黨主席當選人吳敦義，應該「停止內耗興建設」、「朝野團結拚外交」，縱使藍綠對年改、前瞻基礎建設有不同立場，但面對WHA等外交場合應砲口一致對外。

(中時)