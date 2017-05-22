嘉義公園身世成謎尿尿小童 為省水暫停噓噓

尿尿小童是嘉義公園相當受歡迎的地標，但最近由於缺水之故，所以暫時「憋尿」（圖／中時資料照，鄒清朗攝；中央社／合成）

南台灣近來陷入水荒，在用水吃緊下，除民眾要省水外，就連嘉義公園內的尿尿小童雕像，也暫時停止在大眾面前「噓噓」了。

眾所周知，全球最有名的尿尿小銅雕像誕生於1619年，位於比利時首都布魯塞爾，關於其由來，最廣為人知的說法是，當地曾有一名小男孩半夜起床小便時看見鄰居家起火，情急之下尿尿將火熄滅，人們為了感謝他，於是在事發處立了雕像以玆紀念。

而在嘉義公園內的這尊尿尿小童雕像，雖然不若布魯塞爾的本尊已近400歲高齡，但《中央社》指出，嘉義市文化局提及一張1939年的照片裡即已看到「他」，由此判斷，這座雕像至少也78歲了，

不過，嘉義公園這個比布魯塞爾本尊還高30公分的尿尿小童究竟打哪來？到底是何時出現？為什麼會落腳嘉義公園？這種種的答案都有如謎團，就連官方也沒有答案。

(中時電子報)