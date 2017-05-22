嘉義公園身世成謎尿尿小童 為省水暫停噓噓
南台灣近來陷入水荒，在用水吃緊下，除民眾要省水外，就連嘉義公園內的尿尿小童雕像，也暫時停止在大眾面前「噓噓」了。
眾所周知，全球最有名的尿尿小銅雕像誕生於1619年，位於比利時首都布魯塞爾，關於其由來，最廣為人知的說法是，當地曾有一名小男孩半夜起床小便時看見鄰居家起火，情急之下尿尿將火熄滅，人們為了感謝他，於是在事發處立了雕像以玆紀念。
而在嘉義公園內的這尊尿尿小童雕像，雖然不若布魯塞爾的本尊已近400歲高齡，但《中央社》指出，嘉義市文化局提及一張1939年的照片裡即已看到「他」，由此判斷，這座雕像至少也78歲了，
不過，嘉義公園這個比布魯塞爾本尊還高30公分的尿尿小童究竟打哪來？到底是何時出現？為什麼會落腳嘉義公園？這種種的答案都有如謎團，就連官方也沒有答案。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。