NBA》奪冠機率92.8％ 勇士真有那麼強嗎？
勇士在西區決賽連贏馬刺3場，季後賽寫下11連勝，追平史上紀錄，根據《BPI》籃球實力指數評析，勇士已有99%的機率闖進總決賽，更有92.8%的機率在三年內兩度抱回總冠軍。
隨著里歐納德腳踝受傷報銷的同時，馬刺已無力阻擋勇士的晉級之路，《BPI》認為，勇士有53%的機率橫掃馬刺，4比1過關的機率也有37%，至於打到第6場或是第7場的機率只分別剩下5%和4%，意味著勇士最多只花5場比賽就能淘汰黑衫軍。
至於另一邊東區決賽，即便騎士輕鬆擊敗塞爾提克，勇士與騎士連續三年在總冠軍系列賽碰頭，《BPI》看好勇士的奪冠機率高達92.8%，騎士想要成功衛冕的機率只有6.3%。
(中時電子報)
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