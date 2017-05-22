僅2％輔導成功 台中市議員批日租合法成效不彰

市議員張芬郁指出，台中非法日租套房如雨後春筍，市府應從源頭阻斷非法經營不斷冒出，才是當務之急！（陳世宗攝）

觀光旅遊局長陳盛山說，日租套房一但查緝到可罰3萬到30萬元，市府已盡最大努力！（陳世宗攝）

台中違法日租套房橫行，政府採查緝與輔導雙管齊下對應，但自104年至今，2年半僅輔導8家合法化，市議員張芬郁、鄭功進今於交通地政業務質詢批評市府輔導不力；建議祭出「胡蘿蔔加大棒政策」，除了罰則之外，也給出誘因來提高日租套房合法率。

觀光旅遊局長陳盛山說，因日租套房沒有地址及電話，查緝上有困難！國內平台可讓他下架，但國際上沒辦法，一但查緝到可罰3萬到30萬元，市府已盡最大努力，希望營造上是良幣逐劣幣！目前人力上只有4個來處理此事，人力上呈現不足。

市議員張芬郁指出，台中非法日租套房約300至400家，市府依「中市都市計畫住宅區旅館設置辦法」輔導日租業者合法化，但從104年到現在，卻只有8家成功轉型，換算起來不到2%；專攻日租套房、號稱「旅宿業uber」的國際訂房平台Airbnb進軍台灣，更讓違法業者多了管道深入經營，政府查察困難，她呼籲市府，從源頭阻斷非法經營不斷冒出是當務之急。

鄭功進指出，今年臺中市觀光旅遊局的預算高達6億4103萬，卻沒有半毛使用在輔導非法旅宿業的合法化補助。建議市府，既然每年裁處違法日租套房的罰金高達600萬元，應提撥一定比例，限期獎勵非法旅宿業合法化，透過獎勵辦法機制，提高日租套房的合法成效。

張芬郁表示，共享經濟已是國際趨勢，也有其市場需求，如日本與英國，前者為了內需及接應未來東奧的觀光人口，正研議讓日租套房就地合法，後者則立法訂定一年限定可出租天數；台中正朝國際城市方向前進，明後年也將舉辦花博、東亞青運等盛事，因此台中要拼觀光，日租要想辦法解套。

日租要合法的條件太過嚴苛，張芬郁提出增加輔導人力、「胡蘿蔔加大棒」策略、地方劃設「日租試辦區」及中央修法等4點建議供市府參考；希望市府提出誘因讓具合法條件的業者盡快合法，但強調也須維護合法業者權益，可給其折衷條件來平衡，讓大家一起為台中觀光努力。

(中時)