母愛偉大！青鸞媽媽用翅膀當「屏罩」守護寶寶平安長大

充滿無限好奇心的寶寶們，有時會悄悄地離開媽媽的羽翼，邁著小小的步伐在戶外活動場中到處探索。（台北市立動物園提供）

五月有溫馨的母親節！在台北市立動物園也見證母愛的偉大！鳥園雉類珍禽區的青鸞「Berry」，保育員觀察到在3月24日有臥巢孵蛋的行為，4月19日就發現兩隻圓圓滾滾的青鸞寶寶。出生後的青鸞寶寶會緊緊跟在媽媽身邊，青鸞媽媽也會用大大的翅膀「罩」住牠們，好及時躲避天敵。

由於野外棲地被破壞與個體被過度捕獵等衝擊，青鸞早已被世界自然保育聯盟（IUCN）列為近危物種，幸好在動物園界不間斷地努力下，域外圈養族群仍持續傳出好消息！

今年三月底時，保育員觀察到青鸞「Berry」開始臥巢孵蛋，經過近一個月的孵化期後，終於可以在青鸞媽媽的翅膀下隱約看到青鸞寶寶。青鸞寶寶出生後健康狀況良好，青鸞媽媽大大的翅膀像是一座超級堅固的避風港，將寶寶保護得滴水不漏！

但只要有足夠的耐心守候，還是有機會看到充滿無限好奇心的寶寶們，有時會悄悄地離開媽媽的羽翼，邁著小小的步伐在戶外活動場中到處探索，或是有模有樣地翻找土中的美食，而媽媽則會在一旁寸步不離地守護著寶寶。

在育雛期間的青鸞媽媽會變得更加機警敏感，來到鳥園珍禽區參觀的大朋友小朋友，請記得放慢腳步，保持安靜哦！（台北市立動物園提供）

兩隻青鸞寶寶的爸爸為來自鳳凰谷鳥園的「鳳凰菁英」。每年的三到五月恰是青鸞的繁殖季，而影響繁殖季節的主要因素則為降雨狀況， Berry與鳳凰菁英順利把握了關鍵時刻。

發情期的雄性青鸞，除了大聲鳴叫外，還會圍著雌性跺腳繞圈，展翅跳舞熱情地展開追求；當青鸞媽媽臥巢孵蛋時，爸爸會在巢邊守護，待寶寶孵化後，爸爸「鳳凰菁英」也會主動靠近青鸞母子，看顧著寶寶們探險或是全家圍在一起吃飯，等寶寶們休息之後，才又安靜地到一旁悠閒散步，屬於個性內斂而且相當顧家的好爸爸呢！

青鸞是一夫一妻制的鳥類，平均壽命約15歲，3歲時達到性成熟，每一窩產下兩顆蛋左右，蛋的直徑約6到6.5公分，受精蛋的孵化時間約需24至26天。青鸞的領域性極強，喜愛單獨活動的牠們，在動物園的照養管理上，可讓保育員費盡了心思，除了要了解每一隻個體的個性脾氣外，還必須仔細觀察混群或配對個體會不會打架，保育員形容自己就像是個代理「大家長」一樣，要時時確保「家族成員」都能和平相處。

青鸞主要分布於馬來西亞、蘇門達臘、婆羅洲的熱帶森林，但因近幾十年野外棲地被大規模地破壞及防不勝防的盜獵行為，使得青鸞族群數量不斷遞減，早已被世界自然保護聯盟列為近危物種。

青鸞是一夫一妻制的鳥類，平均壽命約15歲，3歲時達到性成熟，每一窩產下兩顆蛋左右。（台北市立動物園提供）

動物園為此展開積極的保育行動，為物種的延續盡一份心力。在育雛期間的青鸞媽媽會變得更加機警敏感，來到鳥園珍禽區參觀的大朋友小朋友，請記得放慢腳步，保持安靜哦！

(中時電子報)