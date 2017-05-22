聲聲呼喚豬哥亮入夢 謝金晶來不及送給爸爸的禮物是…
「秀場天王」豬哥亮不幸癌逝，最傷心的莫過於他的家人，昨天是豬哥亮頭七，女兒謝金晶再度po文，表示許多豬哥亮的朋友都說有夢到，希望爸爸也能入夢來，「再抱抱我，牽我的手好嗎？」，思念父親的心聲，讓人聽了鼻酸，而其實，謝金晶除了盼再見到爸爸之外，手上還有份「孝親禮」，但已來不及送給豬大哥。
豬哥亮病逝當天，謝金晶人正在印尼演出，來不及見爸爸最後一面，昨天台語歌手王瑞霞到豬哥亮靈堂上香，事後在臉書po文，表示「14號那天，在印尼回程的夜晚，和金晶開心的準備了小禮物要帶回給您～金晶雖然來不及送上，但您的笑容，讓我們感覺好像已收到了！」，相當心疼謝金晶日益消瘦但卻堅強的模樣。
據《自由時報》報導，謝金晶特地準備給爸爸的小禮物，其實是豬哥亮生前非常愛吃的一款奶油餅乾，每次謝金晶到印尼演出，一定會買回家給爸爸，父女倆邊吃餅乾邊談心，共度許多美好的時光，有時餅乾吃完，謝金晶還會托前往當地工作的同事代買，這次更是期盼自己親自買回來，讓生病的豬哥亮開心一下，無奈最後心意無法實現，因此格外遺憾與痛心。
(中時電子報)
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