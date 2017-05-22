522國際生物多樣性日！「圓仔」代言台灣農產品！歡喜吃南瓜

有了南瓜點綴，展場繽紛許多，圓仔好開心。（台北市立動物園提供）

特別的日子當然要「加菜」囉！每年的5月22日是國際生物多樣性日期望透過公、私部門推展的各項活動，共同喚起大眾對生物多樣性保育的重視與實際行動。大貓熊「圓仔」也想貢獻一己之力，代言推廣臺灣農產品，支持農民生產環境友善的「食材多樣性」，呼籲大家要多吃在地生產的新鮮蔬果。

生物多樣性是人類及地表所有生物唇齒相依、互相賴以生存的重要元素。古語有云：「民以食為天！」，但舉凡糧食、醫藥、建材及衣物織品的原料，甚至許許多多充實我們生活的要件，也常都是由各種生物所提供。近年來隨著科技發展一日千里，全球民眾的生活空間快速擴張，交通運輸便捷化之後，讓許多食物能跨區域以低亷的價格與在地食材產生競爭，再加上飲食趨同化的影響，許多農民在利潤不足以支撐生計的情況下，被迫放棄農業生產，而形成另類的糧食危機。因此在國際生物多樣性日這天，大貓熊「圓仔」要請大家多多購買在地生產的農產品，並且呼籲大家多吃新鮮蔬果、有益身體健康唷！

圓仔超萌代言台灣農產品。（台北市立動物園提供）

今年花蓮兆豐農場在春季時播下了印度南瓜的種子，這種品種喜愛涼爽氣候，不耐高溫，所以農場工作人員必須每天巡視、澆水灌溉、抓蟲，不辭辛勞像照顧孩子般呵護，經過約50天的生長，才能長成重量超過100公斤橘黃色大南瓜。兆豐農場聽聞大貓熊「圓仔」要代言食農教育，請大家多多支持臺灣在地生產的農產品，因此在農場南瓜收成之後，馬上趁新鮮宅配了一顆重達30公斤、直徑長50公分的大南瓜送給「圓仔」嚐鮮。

圓仔開心享用兆豐農場贈送的超大南瓜。（台北市立動物園提供）

當保育員將南瓜放進活動場時，第一次看到這麼大顆的南瓜，「圓仔」感到很新奇，馬上走過去探索一番，有了黃澄澄的大南瓜點綴，活動場色彩變得更加繽紛，於是「圓仔」便在大南瓜及眾多粉絲的陪伴下，悠閒自在地享受了美好下午茶時光！

(中時電子報)