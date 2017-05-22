勇警槍戰晉升遭駁回 林佳龍籲警政署給肯定

中時
／台中報導
勇警槍戰晉升遭駁回 林佳龍籲警政署給肯定
台中市長林佳龍在市政會議呼籲警政署給霧峰分局偵查隊小隊長何永超應有的肯定，激勵基層警員。（盧金足攝）

台中市警察局霧峰分局偵查隊小隊長何永超在臉書PO文鳴不平，他前年到竹北查緝販毒集團，遭毒犯以霰彈槍攻擊中彈，市警局以「特殊功蹟」報請敘獎，警政署卻以「未居首功」理由駁回。市長林佳龍今（22）日在市政會議呼籲警政署給何永超應有的肯定，激勵基層警員。

林佳龍表示，蔡英文總統宣誓反毒、緝毒，行政院長林全也推動新世代反毒策略，何永超積極辦案而受傷，身上的彈痕是英勇事蹟的勳章。對何永超被駁回破格申請案，林佳龍要求警察局長陳嘉昌繼續向警政政署補充資格，讓何永超能破格晉升。

林佳龍強調，敘獎事涉警員士氣，台中市近來治安都名列六都第一名，是員警努力維護治安的成果。他呼籲警政署讓何永超獲得應有的肯定，激勵基層警員，因為該案連檢察官都在網路留言，稱可以向警政署作證，當時警察為緝毒衝鋒陷陣的英勇事蹟。

警察局表示，今天上午已請何永超到警察局說明過程，補足呈報資料，進一步向警政署申報敘獎。

警政署近期內將召開第二次的「特殊功績陞職審議會」，由何永超充分陳述，維護基層警員權益。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

關鍵字：台中警察林佳龍
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。