勇警槍戰晉升遭駁回 林佳龍籲警政署給肯定
台中市警察局霧峰分局偵查隊小隊長何永超在臉書PO文鳴不平，他前年到竹北查緝販毒集團，遭毒犯以霰彈槍攻擊中彈，市警局以「特殊功蹟」報請敘獎，警政署卻以「未居首功」理由駁回。市長林佳龍今（22）日在市政會議呼籲警政署給何永超應有的肯定，激勵基層警員。
林佳龍表示，蔡英文總統宣誓反毒、緝毒，行政院長林全也推動新世代反毒策略，何永超積極辦案而受傷，身上的彈痕是英勇事蹟的勳章。對何永超被駁回破格申請案，林佳龍要求警察局長陳嘉昌繼續向警政政署補充資格，讓何永超能破格晉升。
林佳龍強調，敘獎事涉警員士氣，台中市近來治安都名列六都第一名，是員警努力維護治安的成果。他呼籲警政署讓何永超獲得應有的肯定，激勵基層警員，因為該案連檢察官都在網路留言，稱可以向警政署作證，當時警察為緝毒衝鋒陷陣的英勇事蹟。
警察局表示，今天上午已請何永超到警察局說明過程，補足呈報資料，進一步向警政署申報敘獎。
警政署近期內將召開第二次的「特殊功績陞職審議會」，由何永超充分陳述，維護基層警員權益。
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(中時)
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