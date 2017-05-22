勇警槍戰晉升遭駁回 林佳龍籲警政署給肯定

台中市長林佳龍在市政會議呼籲警政署給霧峰分局偵查隊小隊長何永超應有的肯定，激勵基層警員。（盧金足攝）

台中市警察局霧峰分局偵查隊小隊長何永超在臉書PO文鳴不平，他前年到竹北查緝販毒集團，遭毒犯以霰彈槍攻擊中彈，市警局以「特殊功蹟」報請敘獎，警政署卻以「未居首功」理由駁回。市長林佳龍今（22）日在市政會議呼籲警政署給何永超應有的肯定，激勵基層警員。

林佳龍表示，蔡英文總統宣誓反毒、緝毒，行政院長林全也推動新世代反毒策略，何永超積極辦案而受傷，身上的彈痕是英勇事蹟的勳章。對何永超被駁回破格申請案，林佳龍要求警察局長陳嘉昌繼續向警政政署補充資格，讓何永超能破格晉升。

林佳龍強調，敘獎事涉警員士氣，台中市近來治安都名列六都第一名，是員警努力維護治安的成果。他呼籲警政署讓何永超獲得應有的肯定，激勵基層警員，因為該案連檢察官都在網路留言，稱可以向警政署作證，當時警察為緝毒衝鋒陷陣的英勇事蹟。

警察局表示，今天上午已請何永超到警察局說明過程，補足呈報資料，進一步向警政署申報敘獎。

警政署近期內將召開第二次的「特殊功績陞職審議會」，由何永超充分陳述，維護基層警員權益。

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(中時)