兆豐銀風暴 北檢：查無不法洗錢

兆豐銀去年遭美國重罰57億，國內質疑洗錢聲浪不斷。台北地檢署全面調查紐約分行、巴拿馬市2分行疑涉洗錢，與名嘴指控兆豐另涉洗錢等案，今(22日)全案偵查終結，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢，故也無所謂兆豐銀人員知情與否的問題，金管會亦函覆無事實顯示疑似洗錢交易，全案予以簽結。

北檢表示，目前與美國司法部門及巴拿馬中央主管機關的司法互助請求仍在進行中，等台美、台巴兩國司法互助結果回覆後，若發現犯罪嫌疑，再另行簽分偵辦。

針對名嘴質疑KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU的民事糾紛疑涉洗錢，北檢調查，美國法院判決內容均未認定兆豐銀涉及洗錢。另告發指出巴拿馬地區分行有所謂Angel Caballero員工與SAMSON WU有關，北檢查無此人，而調查局也查無SAMSON WU涉與洗錢情資，以及外匯進出資料等。

另有告發指控兆豐銀行澳洲分行、巴拿馬分行涉及洗錢分遭當地政府裁罰，北檢則查出，兩案均是兆豐銀未申報可疑交易、未符合洗錢防制法規而挨罰，也與洗錢犯罪無關。

美國紐約州金融服務署（NYDFS）去年發出的合意命令，提到箇朗分行收到紐約分行中轉的一個公司戶匯入款，該公司最終受益人已被媒體報導負面新聞，但經查證該公司應是巴拿馬某公司，且被負面報導的應是委內瑞拉人士，該人士非本國人，也非SAMSON WU，即使該外籍人士涉洗錢，我國也無管轄權。

北檢指出，美國紐約州金融服務署（NYDFS）去年裁罰兆豐銀，經證人兆豐銀董事長張兆順、鑑定人即政治大學會計系教授馬秀如、交通大學法律學院副院長林志潔等鑑定意見，認為DFS命令並非認為紐約分行、巴拿馬市2分行從事洗錢犯罪，僅是未瞭解美國洗錢防制法規衍生的嚴重缺失。

針對兆豐銀紐約分行與箇朗分行2012年的174筆退匯交易僅申報64筆，回覆DFS時僅以非屬可疑交易為由不需申報，被DFS視為輕蔑而遭重罰。北檢查出，紐約分行誤解美國洗錢防制法規，但與幫助洗錢仍有所差別，而174筆退匯交易中，並無匯款國別為台灣或受為本國人。

調查局洗錢防制處經由艾格蒙網路清查，發現多數匯款退款人多數都是經營鞋類批發或服飾業的委內瑞拉公司。

北檢認為，箇朗分行2011年依巴拿馬政府指示大量關閉未完成開戶手續的委內瑞拉客戶帳戶，導致2012年出現匯款失敗及174筆退匯交易，兆豐銀未定期追蹤及更新客戶資料，屬內控缺失，難認定有幫助他人洗錢。我國洗錢也未處罰未遂犯，其174筆退匯均失敗，因此難構成洗錢罪。

(中時)