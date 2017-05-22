LPGA》湯普森Kingsmill創紀錄奪冠 2台將T43

湯普森贏5桿風光奪下Kingsmill錦標賽冠軍盃。(美聯社)

美國女將湯普森今(22日)在Kingsimll錦標賽最後1輪，揮出6鳥0柏忌65桿(-6)，以創賽史紀錄最低桿的總桿264桿(-20)，拿下本季首冠與第8座LPGA冠軍。韓國女將田仁智以5桿之差的269桿(-15)獲得第2。2人最新世界排名互換，湯普森升至世界第4，田仁智下滑至世界第5。

這是湯普森去年二月本田泰國賽以來，久違15個月的首冠，也是2015年明治錦標賽之後的美國本土第1勝。

事實上，她四月很有機會在年度「5大賽」首全日空錦標賽，拿下本季首冠，但第3輪在果嶺上發生球拿起後未放回原位，後遭觀察看電視轉播檢舉，決賽輪比賽到一半被裁判告知要罰4桿(球未置回原位與成績卡桿數錯誤，各罰2桿)，不僅失去單獨領先優勢，最終於延長賽敗給韓國女將柳蕭然，不到2個月，再靠堅強實力，強勢拿下生涯第8座LPGA冠軍。

台灣2位女將龔怡萍與徐薇淩，決賽輪同樣交出74桿，同以284桿並列第43。

(中時電子報)