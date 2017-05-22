NBA》布雷德利絕殺三分彈 綠衫軍逆襲騎士
「小刺客」艾塞亞湯瑪斯臀部受傷，季後賽報銷，22日東區第三戰改由斯馬特頂替先發，塞爾提克一度在第3節落後20分，但在斯馬特、荷福德與歐利尼克的領軍下逐漸收復失土，布雷德利投進絕殺三分球，111比108逆轉擊敗騎士，同時也中止對方季後賽10連勝。
少了主將的塞爾提克，前兩節一路處於挨打局面，半場結束落後16分，第三節最多50比70落後，或許是死馬當活馬醫，荷福德、斯馬特與歐利尼克放開手腳攻擊，而這種不畏死的進攻模式顯然奏效，打完第三節82比85所小差距。
決勝節歐利尼克與荷福德聯手超前，最後45秒荷福德底線跳投，塞爾提克106比103領先，J.R史密斯立刻回敬三分球，騎士追平，傑瑞柯底投進線超遠兩分球，綠衫軍108比106，厄文晃過兩位防守者切入挑籃成功，雙方在最後10秒戰成108平手。
塞爾提克喊出暫停布署最後一擊，埋伏在三分線外的布雷德利，接獲斯馬特傳球後於槍響時出手破網，塞爾提克憑著不服輸精神逆轉戰局，也將系列賽扳成1比2。
綠衫軍致勝功臣布雷德利攻下20分，斯馬特27分、5籃板、7助攻，荷福德16分，克勞德14分、11籃板，替補中鋒歐利尼克貢獻15分，傑瑞柯10分。
浪費大好聽牌機會的騎士，詹姆斯手感不佳，13投僅中4，11分、6籃板、6助攻，洛夫28分、10籃板，厄文29分、7助攻，崔斯坦湯普生18分，J.R史密斯13分、8籃板。
(中時電子報)
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