未來仍拒讓台參加WHA 陸：直到承認一中原則
世界衛生組織大會（World Health Assembly,WHA）將在22日於瑞士日內瓦舉辦開幕式，中國國家衛生和計劃生育委員會主任李斌在開幕式前夕表示，除非蔡英文政府能接受一中原則，否未來仍將繼續拒絕讓台灣參加WHA。
據《美聯社》報導，21日在瑞士參與世界衛生組織大會的李斌，將台灣不能參加WHA的原因怪罪於民進黨，她表示是民進黨拒絕承認一中原則，摧毀了台灣參加WHA的願景，導致了台灣自2008年來首度無法以觀察員身份參加大會。
李斌表示，過去「中國讓台灣地區」參加WHA是以承認一中原則的「特殊協議」為基礎，蔡英文政府拒絕接受這個原則，「已經摧毀了繼續讓台灣參加大會的善意基礎」，參加世界衛生組織大會的障礙是民進黨自己設下的，只有在確認一中原則的政治基礎上 ，兩岸才可能維持正常交流。
儘管台灣沒有獲得WHA的邀請函，衛生部長陳時中仍率團抵達日內瓦，會場外有10多個國家支持台灣參加大會，其中包括美國。日前美國國務院表示，台灣在全球衛生議題上持續扮演著領導地位，支持台灣以「觀察員」身分參加大會。美國衛生部長普萊斯（Tom Price）也在21日下午和陳時中展開會談，會後普萊斯表示，支持台灣參加大會，是美方「應該做的，未來樂意繼續來努力」。
(中時電子報)
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