5月22日中視午間新聞搶先看 狠母偕同居男友虐嬰還剪屍

狠母偕同居男友虐嬰還剪屍 一審判20年│中視午間新聞搶先看

今天5月22日的中視午間新聞搶先看：

狠母偕同居男友虐嬰還剪屍 一審判20年

2012年台中一名狠心的母親和許姓同居男友，虐待女嬰、遺棄致死，兩人還用熱水澆燙屍體、剪刀肢解後，把女嬰棄屍在垃圾子母車，台中地檢署依遺棄致死、損壞屍體罪嫌起訴兩人，一審判決各判處20年徒刑，兩人虐嬰和棄屍手段殘暴，也引發網友怒火。

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遊日吼店員 台女回應:影片不完整失公平

又是一起消費糾紛！一名台灣女子到日本遊玩，在大賣場買東西，準備結帳時，疑似因為信用卡有問題，怎麼刷都刷不過，沒想到這名女子，居然當場對店員大小聲，態度相當惡劣。影片在網路瘋傳後，疑似當事人也PO文回應，表示沒 有將前面她與日本店員事前與事後的對話PO出來，她是不喜歡陸籍店員的說明，才會情緒失控。

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玉荷包「遲到」飆天價! 連2年減產20年首見

今年玉荷包荔枝受天候影響，產期延後近兩星期，也影響到產量，今年減產將近6到7成。在量以稀為貴的情況下，價格上漲，平均價格每台斤150到200元上下，較往年高出3成，小小兩顆荔枝，價格就要一個便當的價錢。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)