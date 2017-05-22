民意基金會：蔡英文拉抬520週年行情成效不彰

蔡英文總統就職滿一年，台灣民意基金會今天公布民調，蔡英文總統的聲望不但沒有起色，不贊同她處理國政方式的人反而激增到一個新的高點，逼近史上最高紀錄。

基金會董事長游盈隆表示，關於總統聲望，我們是這麼問的：「蔡英文總統上自去年520上任到現在，已經一年。整體來講，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：6.6%非常贊同，32.8%還算贊同，31.4%不太贊同，20.4%一點也不贊同，8.8%沒意見、不知道或拒答。換言之，最新民調結果顯示，有39.4%的台灣人贊同蔡英文總統領導國家的方式，同時，有51.8%的人不表贊同。和最近一個月相比，贊同蔡總統處理國政方式的人上升0.8個百分點，不贊同蔡總統領導國家方式的人，上升5.8個百分點；這一來一往，使得目前不贊同比例高於贊同比例12.4個百分點。

他說，整體來說，蔡英文總統的聲望不但沒有起色，不贊同她處理國政方式的人反而激增到一個新的高點，逼近史上最高紀錄，那就是，今年一月的54.4%；在執政一週年的此時此刻，反對她的人比擁護他的人多12.4個百分點。從長期的趨勢看，2017年5月蔡英文總統聲望持續低迷，和去年五月剛上任時相比，她聲望下挫30.5個百分點，不認可她領導國家方式的人暴增43個百分點。從另一個角度看，蔡總統近半個月來率領全體執政團隊努力拉抬520週年慶行情，顯然成效不彰。

(工商)