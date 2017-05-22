動工招商並行 中市水湳轉運中心縮短期程

市議員陳淑華（左）、曾朝榮今日在交通地政業務質詢，關心台中各大轉運中心規劃進度。（陳世宗攝）

台中市政府積極推動水湳經貿園區開發案，包括興建一座水湳轉運中心，作為串聯各種大眾運輸工具的樞紐。交通局長王義川今天在市議會中表示，市府擬先自建轉運中心再招商，整體期程預估可大幅縮短。

王義川指出，市府規劃轉運站和商辦共同BOT，但廠商投資金額須達130億，誘因不足加上土地成本高，光招商可能就需要1至2年。經過評估後，決定市府先自建轉運中心，預計明年動工，商辦再行招商，整體期程可大幅縮短。

市議員陳淑華、曾朝榮今日在交通地政業務質詢，關心台中各大轉運中心規劃進度。交通局長王義川說，市府目前規劃8大轉運站，包括大甲、沙鹿、霧峰、台中火車站、水湳、豐原、烏日；其中，台中火車站新站一樓轉運中心明年可啟用，豐原、水湳明年動工。

王義川說，大甲、沙鹿、霧峰積極規劃中，烏日將配合捷運綠線通車後，整合高鐵站客運轉運站、及台鐵新烏日站前廣場候車設施，進行整體人車動線及候車設施優化作業，改善與市區間的公路轉乘服務。

陳淑華議員特別關心水湳轉運中心進度，王義川指出，該處將建一座轉運站、一棟商辦大樓，原計畫一起BOT招商，但廠商投資金額高達130億，招商不確定性高，恐怕會拖延轉運站進度。經過評估當機立斷，先自建轉運大樓，經費估40億，商辦另外以BOT招商，雙軌並行，縮短期程。

王義川表示，水湳轉運中心為市長林佳龍重要政見之一，且是八大轉運中心之首，可減少大雅交流道進入市中心的大客車數量，減緩壅塞情形；並結合既有市區公車，提供民眾方便轉乘至市中心或高鐵站，減少私人運具使用量，兼具環保和節省政府經費支出的效益。

陳淑華認為，目前捷運藍線從安和路開始往西為高架路段，到沙鹿才又地下化，但東海一帶交通壅塞，建議市府評估全路段地下化。曾朝榮表示，台中平均9個人要搶1個停車位，呼籲市府增設停車格位。對此，交通局皆同意將進行相關研議。

(中時)