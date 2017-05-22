烏日高鐵區怪象 道路分隔綠帶是公園用地

台中市烏日高鐵區，有省府時代遺留的分隔島植草磚老問題，影響交通安全，市府提出短長期改善方案。（盧金足攝）

烏日高鐵特定區三榮路在台灣省政府時代就已開闢，但道路中央分隔綠帶卻劃為公園用地，並設置綠地植草磚，磚面被車輛輾壓導致破裂，常有交通事故發生。市府將透過都更將公園綠地變更為道路用地，預計年底提請內政部審議，讓該路段分隔島脫離公園用地身分，符合目前道路使用的真實現況。

市府為根本解決問題，短期內先將路緣加高20公分並加裝夜間反光導板，也將種植複層式灌木，成為安全美觀的綠籬分隔島，預計6月施工。

長期則透過都更將公園綠地變更為道路用地，預計今年底提請內政部審議，希望讓該路段分隔島脫離公園用地身分，符合目前道路使用的真實現況。

建設局長黃玉霖表示，烏日高鐵特定區屬民國88年內政部辦理「台灣省高速鐵路車站特定區區段徵收專案」的區段之一，該區內共有三榮路、健行路、三和路、榮和路、榮泉路、長壽路、高鐵東二路、高鐵六路、高鐵東路、高鐵一路等10條道路，合計總長5.98公里。

依據民國86年《平均地權條例》第54條規定，抵價地總面積若情形特殊且經上級機關核准，不限徵收總面積50%，但不得少於40%；同年8月交通部、省政府及5縣市政府協商決議，5個車站區段徵收抵價地比例按40%辦理。

建設局指出，依照當時區段徵收抵價地比例40%，地主可分配到60%土地，為符都市計畫綠地面積比例規定，道路中央綠帶為都市計畫公園綠地，依法不得為道路使用，並鋪設植草磚。當時特定區內的道路完工後，由台灣省政府交由地方政府維護管理，卻未補助相關維護預算。

有議員反映，當年政策規畫綠地於道路中央是不盡妥適的作法，也極少見；配地也不符公平正義，地方政府卻要維護這樣不符土地使用現況的中央綠帶，甚至必須等至民國108年財務結算後，才能申請平均地權基金，獲得相關維護經費挹注，實在很不合理。

建設局表示，歷經10多年至今，中央分隔帶植草磚早已不平整，且道路寬15公尺，中央分隔帶2公尺、二側各1公尺寬人行道，路邊未劃設紅線，若車輛臨停時，來向或對向會車，單一車道將僅餘約3.5公尺，造成車輛超車或閃避時會開至植草磚處，導致破胎或機車摔倒等事故。為此，市府盼將高鐵特區的中央植草磚全部鋪設為一般瀝青路面，維護通行環境安全。

黃玉霖強調，市府了解市民希望改善的心聲，正積極研議改善之道，希望有效解決長年困擾。尤其是特定區內三榮路，長約1.68公里、寬度15公尺，沿線人口密集、交通流量大，附近又有多個建案工地的大型車輛進出頻繁，植草磚損壞嚴重。

短期內，建設局將規劃2公尺寬綠帶範圍加高20公分路緣石，並加裝夜間反光導板，提醒用路人注意；植草磚下方因埋設台電纜線及汙水管線，不適合種植喬木，建設局將加強種植複層式小灌木，美化市容，預計6月中旬施工。

長期方面，則將由市府都發局納入「變更高速公路王田交流道附近特定區計畫」通盤檢討，將公園綠地變更為道路用地。

其中，變更程序已於去年12月完成公展說明會，並於今年3月召開第二次都委會小組會議，預計今年底前可完成台中市都市計畫委員會大會審議，並送內政部審查，若順利可望於明年通過後發布實施。

(中時)