請安胎假未附證明遭開除 法院判雇主敗訴
高雄市陳姓女子前年在一家網拍公司擔任倉庫管理員，她因妊娠有安胎休養的必要，向公司請了2個月的假，但公司竟以其中4天未附醫院證明為由將她開除。她訴請法院確認僱傭關係，最高法院認為陳女確有安胎必要，今判她勝訴，公司須讓她復職。
陳女表示，她從前年5月24日受僱負責倉庫管理及網路出貨工作，月薪為2萬2000元。她在同年9月到10月間向公司請假安胎，結束後卻被公司告知其中有4天未附醫院證明，將她以曠職論處予以開除，她主張僱傭關係存在，打官司向公司索討積欠的薪水。
這家被指控的公司解釋，陳女有無安胎必要，需仰賴專家醫師的診斷，她無法提出4天的診斷證明，就欠缺請假的正當理由而構成曠職，公司有權力將她開除，且不須給付薪水。
歷審都認定，陳女確實經醫院診斷有安胎的必要，只是期間更換過醫院無法提出4天的證明，但沒有法律明文規範安胎假須提供「始日到終日」的檢驗證明書，判決陳女勝訴，公司須按月給付積欠的薪水。案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。