請安胎假未附證明遭開除 法院判雇主敗訴

高雄市陳姓女子前年在一家網拍公司擔任倉庫管理員，她因妊娠有安胎休養的必要，向公司請了2個月的假，但公司竟以其中4天未附醫院證明為由將她開除。她訴請法院確認僱傭關係，最高法院認為陳女確有安胎必要，今判她勝訴，公司須讓她復職。

陳女表示，她從前年5月24日受僱負責倉庫管理及網路出貨工作，月薪為2萬2000元。她在同年9月到10月間向公司請假安胎，結束後卻被公司告知其中有4天未附醫院證明，將她以曠職論處予以開除，她主張僱傭關係存在，打官司向公司索討積欠的薪水。

這家被指控的公司解釋，陳女有無安胎必要，需仰賴專家醫師的診斷，她無法提出4天的診斷證明，就欠缺請假的正當理由而構成曠職，公司有權力將她開除，且不須給付薪水。

歷審都認定，陳女確實經醫院診斷有安胎的必要，只是期間更換過醫院無法提出4天的證明，但沒有法律明文規範安胎假須提供「始日到終日」的檢驗證明書，判決陳女勝訴，公司須按月給付積欠的薪水。案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)