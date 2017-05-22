大小蛋危機 議員送木魚要柯P回家練功

台北市長柯文哲今赴議會專案報告，市議員陳永德指出，台北藝術中心、大巨蛋是柯文哲任內最悲傷、最難處理的事情，他還以燒燙傷急救步驟形容市府處理態度，最後並送給柯文哲木魚，要柯好回家好好去練功。

陳永德指出，台北藝術中心、大巨蛋大概都完成70％，質疑柯在第一任內有辦法完成嗎？柯文哲碰到這2個蛋就完蛋，這是柯任內最悲傷、最難處理的事情，心中恐怕有「淡淡的哀愁」。

陳永德舉燒燙傷的急救程序形容市府處理這2個蛋態度，他說，燒燙傷處理是「沖脫泡蓋送」，沖就是前朝興沖沖、當朝拖又拖、泡泡如幻影、蓋也蓋不完，送你木魚回家好好去練功。

柯文哲說，大巨蛋、北藝中心還是會繼續處理，有困難但會把它完成；台北捷運工程局長張澤雄說，北藝中心分兩標，第一標外牆6月對外招標，之後再進行內裝標案。

(中時)