民意基金會：蔡英文執政周年 民調評比僅52分

台灣民意基金會今天公佈民調，對於蔡英文總統一年來的表現給予52.41分，顯示台灣社會給了不及格的成績。

他說為更具體瞭解台灣人對蔡總統整體施政表現的評價，繼去年八月蔡總統百日執政的測量之後，基金會這次再度請受訪者以打分數的方式，給蔡總統一年來的施政表現打分數：用0到100來表示，0分表示成績最差，100分表示成績最好，60分表示及格。

結果如下：0-49分占27.6%；50-59分占20.7%；60分占23.2%；61-79占13.5%；80分以上占12.9%；不知道/拒答占2.2%。換言之，有48.3%的人打出低於60分的不及格分數，有23.2%的人打剛好60分的及格分數，同時，有26.4%的人打出高於60分的及格分數。總平均分數是52.41。

他說，這顯示台灣社會對蔡英文總統一年來的施政表現給了不及格的成績；所幸，就學校常規而言，52.41分是活當，不是死當。這顯示台灣人雖對蔡英文一年來執政表現不滿意，但仍願給她一個補考的機會。

去年八月，當蔡英文百日執政時，基金會做了同樣的調查，她成績比九個月後的現在好很多，但平均也只有61.28分。他當時預言：「平均成績61.28分，低空掠過，勉強及格。這樣的民意反應似乎在向新政府傳達一個訊息：新政府上台三個月的總體施政表現還有很大的進步空間；再不努力，下次就可能被當掉。」

(工商)