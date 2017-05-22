蔡正元：蔡英文周年最想做的就是「獨裁政治」

蔡英文總統。（資料照/王英豪攝）

520剛過，總統蔡英文上台執政滿一周年。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書批評，蔡英文周年最想做的就是「獨裁政治」!瓦解反對黨、《保防法》恐嚇人民、《資安法》檢查個人手機電腦，想立法不同意綠營瞎掰的二二八情節，一律抓去關。蔡正元說，小英真的很敢!可能會把台灣變成敘利亞。

蔡英文總統520神隱，未發表就職周年演講，前總統陳水扁保外就醫卻大肆開講，蔡英文民調也不斷探底。

國民黨政策會執行長蔡正元在臉書批評，蔡英文周年最想做的就是「獨裁政治」!他細數，蔡英文想用黨產條例沒收清算國民黨，瓦解最大的反對黨。想用促轉條例，鎮壓一切反對精神，瓦解所有反對力量。

此外，蔡英文想用《保防法》恐嚇台灣人民，因爲每個人都可以被保防官帶去「指定場所」。蔡英文想用《資安法》威脅台灣網民，因為資安官隨時可以檢查每個人的電腦和手機

。蔡英文愛將陳其邁提案立法，凡是不同意綠營瞎掰的二二八情節，一律抓去關。

蔡正元說，這些「成績」，就是蔡英文的周年「政績」，已經很接近金正恩了，蔡英文可能會把台灣變成敘利亞，她真的很敢!

(中時電子報)