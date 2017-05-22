係金哩！失戀要吃對這款香蕉皮

甘有影！「失戀吃香蕉皮」是真的，只是失戀人常吃錯香蕉皮，根據研究指出，綠色香蕉皮含有豐富的「血清素前驅物」，可以幫助失戀人安神、穩定情緒，有助於重啟人生的目標！

台灣食品科學技術學會國際交流召集人王進崑指出，早在10多年前因為台中監獄受刑人情緒十分不穩定，於是找來專家研議解決辦法，於是從香蕉著手，找來綠色香蕉皮加入牛奶打成汁，讓收容人們連續飲用2周，發現他們穩定情緒、解壓的效果很好。

主要是綠色香蕉皮含有很多血清素前驅物，而且可以迅速轉換為血清素，王進崑表示，想要改善自律神經失調的症狀，需要補充血清素與好的睡眠，而血清素可從具有色胺酸食物得到，包括牛奶、腰果、全穀類、鮭魚、香蕉、甘籃藍菜等。

王進崑強調，一定要綠色香蕉皮才是對的，因為它擁有最多血清素前驅物、轉化血清素更快，黃色香蕉皮只含有色胺酸、轉化血清素的時間較長。

現代人生活忙碌，作息亂、壓力大，自律神經容易失調，引起焦慮、身心俱疲、失眠、偏頭痛、頻尿、大腸躁症、盜汗等症狀；自律神經失調也易讓人肥胖，伴隨高血壓、糖尿病等疾病。

王進崑說，有些自律神經失調只是症狀不是疾病，只要做好調節應可改善，除了生活飲食、好的睡眠、控制體重之外，包括大笑、運動、腹式呼吸等都是很好的運用參考。

(中時)