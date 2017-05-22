諾貝爾獎得主高行健 獲台師大名譽文學博士
台師大今天頒授諾貝爾文學獎得主高行健名譽文學博士學位，推崇他在文學、寫作、藝術創作、戲劇上的卓越成就，肯定其每部作品都充滿悲天憫人的情懷，為人類寫下永恆的藝術篇章。
高行健在受頒名譽文學博士之後表示，巴黎是他的家，他和妻子居住之地，「我是巴黎公民，但我有一個千真萬確的故鄉，就是台灣。」高行健表示，台灣出版了他幾乎所有的創作，台灣的藝術鑑賞能力也已經超越開發中國家，未來希望更多藝術上的巨人都誕生在台灣。
台師大校長張國恩代表授與高行健名譽博士學位證書，文學院院長陳登武代表誦讀表彰辭，隨後舉行「追尋自由的靈魂」高行健創作論壇，邀集香港、韓國等多位學者參與。
(中時)
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