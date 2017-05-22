影／《鐵達尼號》主題曲20年 席琳狄翁震撼重現

席琳狄翁在告示牌音樂獎上獻唱。（圖／美聯社）

席琳狄翁演唱相當震撼。（圖／YouTube、如遭移除請見諒）

天后席琳狄翁過去在賣座電影《鐵達尼號》演唱的主題曲《My Heart Will Go On》也爆紅，而今年是這首主題曲誕生20周年，席琳狄翁在告示牌音樂獎上重現，氣勢磅礡讓台下觀眾更起立鼓掌長達1分鐘！

《My Heart Will Go On》當年因為隨著《鐵達尼號》爆紅成為膾炙人口的歌曲，不僅攻佔排行榜多時，全球銷量更高達1500萬，還拿下當年奧斯卡最佳原創歌曲等大獎！而今年適逢是該首歌曲誕生20周年，席琳狄翁也在告示牌音樂獎上重現經典，她功力依舊，還是將這首唱的如當年一般完美，畫面讓不少網友看了都大呼震撼，而席琳狄翁演唱完畢後，全場也起立致敬，鼓掌長達一分多鐘。

(中時電子報)