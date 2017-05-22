獨家／兒擲筊「請示」家祭時間 豬哥亮又選這組數字!
綜藝天王豬哥亮15日病逝，家屬19日下午已對外公佈告別式日期，表示在擲筊「請示」豬哥亮後，確定6月20日在板橋殯儀館景福廳舉行。不過詳細的公祭與家祭時間卻遲遲未出爐。21日下午豬哥亮的兒子在靈堂前再度擲筊請示父親，據知情人士透露，家祭時間已經出爐，時間是6月20日上午6時20分，雙重巧合的「06、20」，似乎是豬哥亮非常鍾愛的數字。
豬哥亮過世隔天，香港六合彩開獎，網友發現，6個開獎獎號「01、05、07、09、10、15」，以及特別號「03」，似乎都是「豬哥亮牌」，號碼都與豬哥亮有關，根據網友推論，豬哥亮於5月15日、星期一逝世，且豬哥亮的哥、亮筆劃分別是10、09，享壽70歲也被聯想與「07」有關，直呼「這是豬大哥送給影迷的禮物！豬哥牌好神」。但也有網友覺得事後諸葛，穿鑿附會太牽強，覺得看看就好，別太認真。
據悉，原本家屬原本拿了3個日期擲筊請示豬哥亮，擲到的筊是6月24日，但隔天上午又變成20日，最後確定訂下20日的板殯景福廳。而當告別式日期公佈後，不少各地六合彩彩迷又蠢蠢欲動，期待豬哥亮能報更多「明牌」，結果，21日家屬擲筊確定的家祭時間同樣是數字「06、20」，看來豬大哥仍與生前一樣「幽默」，可能在暗示粉絲「麥擱問啦」。至於公祭，據了解可能8時30分或9點整，家屬及治喪委員還在考慮公祭時間是否需要預留超過3小時。
(中時)
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