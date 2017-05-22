退休計程車司機賣「神水」 違反藥事法判1年

陳姓退休計程車司機自稱中醫師，在家調配偽藥「紅中神水」，4年前一位黃姓女子為治白內障跟他購買，之後黃女認為遭騙向衛生局檢舉。因驗出「笨甲酸」，足以影響人體健康，高雄地院依違反藥事法判他徒刑1年，可上訴。

黃姓民眾因白內障、視力模糊，經朋友介紹於2014年7月認識陳男，對方以國際中醫師自居，向他推薦使用「紅中神水」，還聲稱就連黃男得舌癌也有效，黃男於是以1500元跟他購買2瓶，另付500元買了1本《另類療法秘笈》。

(中時)