機師起飛後打瞌睡 台灣虎航：將調查處分

國內廉價航空之一台灣虎航遭到爆料，正機師在飛航任務中竟然打盹、睡覺，一名台灣副機師花了一年時間，陸續拍攝8名正機師在飛機起飛後睡覺的照片。對此，台灣虎航上午發表聲明指出，絕不允許機師在執勤中睡覺，將展開調查，如果違反規定即嚴厲處分。台灣虎航的聲明如下：

一、台灣虎航絕不允許飛行員於執勤時有打盹、睡覺的情況發生，如違反規定，將從嚴處分。台灣虎航已全力配合民航局進行相關調查，除已將涉嫌拍照的副機師停職調查拍照動機之外，也分別對照片中的3名飛行員進行調查。今日3名飛行員皆未安排飛航任務，且已啟動調查，將視調查結果，按情節輕重進行處理，如查證屬實，除限期完成疲勞管理地面課程之外，亦給予警告處分。

二、台灣虎航目前所有飛行員的班表排定，都符合民航法規與國際認定的疲勞管理檢測，無超時飛行之情事、無疲勞駕駛的情況。台灣虎航現有飛行員92名，平均每位飛行員每月飛時為70-80小時（民航法規規範每月上限為120小時；每年上限1000小時），皆有紀錄可供備查。

三、台灣虎航現任所有飛行員皆執勤正常，並加強宣導國際民用航空組織（ICAO）的駕駛員在駕駛上實施管制性休息的作業程序；如有疲勞情形鼓勵自我提報，台灣虎航將不予派遣該飛航任務，並要求正副駕駛發揮座艙資源管理作為，隨時相互提醒，以應對飛行中突發的精神不振情形。

四、此事件對社會大眾所造成的疑慮，台灣虎航在此表達十二萬分的歉意，並承諾將持續加強機隊管理。

業務主管單位民航局長林國顯則表示，民航局不會放縱也不會冤枉，已要求台灣虎航深入調查。

(中時)