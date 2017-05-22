端午吃粽不吃重 健康食粽報你知
端午佳節將近，是否已經開始包粽、買粽、吃粽了呢？傳統粽子高熱量、高膽固醇又高油脂，卻低纖維，一顆傳統粽子的熱量高達400~500大卡，接近一個成人一餐的熱量，吃太多顆，不只會肥胖，糯米製的粽子也會使腸胃不適。
奇美醫院柳營院區營養科洪孟琪營養師說明，台灣粽子分為南部粽及北部粽為大宗，兩者內餡差不多是以豬肉、鹹蛋黃、香菇、蝦米、乾魷魚、花生、紅蔥頭及栗子等食材，但由於北部粽的糯米會先熱油翻炒過，因此熱量會較南部粽高，在選購粽子方面，建議以南部粽為合適。
許多民眾喜歡單餐就只吃粽子，但洪孟琪營養師指出，粽子的食材僅包含糯米、栗子的全穀根筋類；蛋黃、豬肉及乾魷魚的蛋白質；花生及炒料所添加的油脂類而已，因此建議民眾在食用粽子時，可以燙份青菜或搭配蔬菜湯，餐後攝取適量的水果，就可以達到飲食的營養均衡。洪孟琪營養師也提醒，粽子本身就具有風味，食用粽子時，可以減少添加沾醬；而鹼粽也應減少糖粉及蜂蜜，以免吃下過多的負擔。
民眾過節吃的健康又享瘦，洪孟琪營養師建議，不妨可以自己動手包粽子，不但節目氣氛濃厚，又可以掌握食材熱量，以瘦肉、雞胸肉或豆干取代傳統的五花肉、三層肉；而蓮子可以取代花生；地瓜或南瓜取代鹹蛋黃，也可以將筍干、牛蒡及香菇等高纖食材包進粽子裡，並以五穀雜糧米代替不易消化的糯米，不但有飽足感，又降低攝取動物性脂肪及膽固醇，還吃下了纖維質，既有過節樂趣又顧健康。
(中時電子報)
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